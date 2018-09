Jongen (4) raakt ernstig gewond door luchtbukskogel in Zwaag

De kogel zit nog in het lichaam van de jongen, meldt de politie zondagavond. Het slachtoffer is opgenomen in het ziekenhuis en moet daar blijven. Zijn toestand is stabiel.

De jongen uit Zwaag speelde zondagmiddag met vrienden op de Inlaagdijk. Daar kreeg hij plotseling pijn in zijn borst. Ook had hij moeite met ademhalen.

Zijn moeder is met hem naar het ziekenhuis gegaan, waar bleek dat het kind onder andere een klaplong had. De gezondheidsproblemen waren veroorzaakt door een luchtbukskogel.

Het is niet bekend wie in de omgeving van de Inlaagdijk met een luchtbuks heeft geschoten. De politie is direct na het incident een onderzoek gestart, bestaande uit onder meer een uitgebreid buurtonderzoek.

