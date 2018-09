Politie bekeurt spookrijders die keren op A13 en A8 om file te vermijden

De spookrijders op de A8 zagen in de nacht van zaterdag op zondag dat door werkzaamheden een flinke rij auto’s stond te wachten voor de Coentunnel. Zij hadden geen zin om stil te blijven staan en besloten de oprit bij Oostzaan in tegenovergestelde richting af te rijden.

De politie wist de spookrijders volgens regionale omroep NH te pakken doordat andere automobilisten in de file melding maakten van de wegovertreders.

Het is onduidelijk hoeveel bestuurders al op deze manier de file hadden ontweken voordat de politie bij de afrit kon gaan posten.

Volgens AT5 kunnen de overtreders een boete van 640 euro tegemoet zien. "We mogen dan wel staken, maar dit zijn écht hufterovertredingen", meldt een agent de lokale zender.

Ook zaterdag keerden auto's op A13 vanwege file

Het was de tweede keer dit weekend dat ongeduldige automobilisten besloten te gaan spookrijden om een file te mijden. Tientallen automobilisten die zaterdagmiddag in een file belandden op de A13 van Den Haag naar Rotterdam, keerden hun auto en reden in tegengestelde richting over de vluchtstrook terug naar de afrit.

De filemijders blokkeerden daarbij ook nog een tegemoetkomende ambulance met zwaailicht. Volgens de woordvoerder van Rijkswaterstaat gingen sommige verkeersdeelnemers zo ver, dat ze eigenhandig een zogenoemde calamiteitenslagboom openden.

Ook deze spookrijders kunnen binnenkort een fikse bekeuring tegemoet zien, meldde de Landelijke Eenheid zondag op Twitter.

Minister veroordeelt 'bizar' huftergedrag fel

In een bericht op Twitter noemde verkeersminister Cora van Nieuwenhuizen het "bizar" dat automobilisten op de snelweg keren als ze in de file staan. "Zo breng je hulpverleners en jezelf in gevaar'', schreef ze naar aanleiding van het voorval op de A13.

Het keren op de weg om uit de files te komen, komt de laatste tijd vaker voor. Half juli deden ongeveer vijftig automobilisten het bij de Leidsche Rijntunnel in Utrecht. Een week later gebeurde dat daar opnieuw. De politie deelde forse boetes uit.

