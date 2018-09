Weerbericht: Iets meer bewolking en zomerse temperaturen

In de ochtend is er volop zon. De zwakke noodoostenwind neemt in de loop van de dag iets toe in kracht. In de nacht van zondag op maandag is het rond de 14 graden en kan er een bui vallen.

Maandag blijft het warm, maar is er wel meer bewolking dan in het weekend. In het zuiden en zuidoosten is er later op de dag ook kans op een enkele regen- of onweersbui. Er staat een matige noord tot noordoosten wind.

Ook dinsdag en woensdag kan verspreid een bui vallen bij maxima van rond de 22 graden. Woensdag zien we een overgang naar iets koelere temperaturen. In de loop van de week wordt het maximaal zo’n 18 graden en kan er af en toe een bui vallen.

Komende 5 dagen Max Min Wind Dinsdag 24°C 15°C N 3 Woensdag 23°C 15°C N 3 Donderdag 20°C 13°C NW 3 Vrijdag 17°C 11°C W 3 Zaterdag 20°C 10°C ZW 3

Het weer op vakantie

In Noord-Europa is het vrijwel overal zonnig en droog en ligt de middagtemperatuur tussen de 15 en 20 graden. Alleen in Noorwegen is het meer bewolkt, kan het wat harder waaien en is er kan op een bui. Ook in Finland kan er regen vallen.

In Engeland is het zomers warm met temperaturen rond de 23 graden. Het is zonnig en droog, net als in Frankrijk. Alleen in de Alpen kunnen wat wolken voorkomen. Het wordt 24 tot 28 graden.

In Slovenië en Kroatië vallen er (onweers)buien en is het overwegend bewolkt. Verder is het in Zuidoost-Europa vrijwel overal zonnig weer en droog. De temperaturen liggen op veel plekken boven de 30 graden. In Turkije is lokaal 40 graden haalbaar.

In Spanje en Portugal is het weerbeeld een stuk wisselvalliger. Er is lokaal kans op een regen- of onweersbui, maar de zon schijnt ook flink bij temperaturen van 30 tot 35 graden. In Italië komen verspreid buien voor in het noorden. In het zuiden blijft het zomers.