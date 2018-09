Het lichaam werd aan het begin van de avond gevonden. De politie doet uitgebreid onderzoek in de straat. Er zijn forensisch rechercheurs in witte pakken aanwezig en er is een politiecontainer neergezet. De straat is afgezet met politielint.

Over de doodsoorzaak van de overleden persoon is nog niets bekend. De politie verwacht daar zondag mogelijk meer duidelijkheid over te kunnen geven.