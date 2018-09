Verdachte steekpartij Amsterdam Centraal had terroristisch motief

In het kort: Verdachte steekpartij Amsterdam Centraal handelde met terroristisch motief

Verdachte is Afghaanse Jawed S. (19) met Duitse verblijfsvergunning

NCTV ziet geen reden voor aanvullende veiligheidsmaatregelen

Twee slachtoffers zijn Amerikanen en werden willekeurig gekozen

Verdachte maandag voorgeleid

De naam van de verdachte is Jawed S., een negentienjarige Afghaan met een Duitse verblijfsvergunning. De politie gaat ervan uit dat hij helemaal alleen handelde, zo licht een woordvoerder van de politie toe.

Het onderzoek is nog in volle gang om zijn motief in beeld te brengen. Hierbij is intensief contact met de Duitse autoriteiten. Duidelijk is inmiddels wel dat de Afghaan bewust naar Amsterdam is afgereisd. Of dat iets te maken had met de recente ophef over de - inmiddels afgeblazen - cartoonwedstrijd van PVV-leider Geert Wilders, kon de politie niet zeggen.

Inmiddels heeft de Duitse politie op verzoek van de Nederlandse justitie huiszoeking verricht in de woning van de verdachte in Duitsland. Daarbij zijn meerdere gegevensdragers in beslag genomen die zullen worden onderzocht.

Aanstaande maandag wordt de verdachte voorgeleid aan de rechter-commissaris. Hij zit in beperking, wat inhoudt dat hij enkel contact mag hebben mijn zijn advocaat.

Deze verwerpelijke daad past in het huidige dreigingsbeeld

De Nationaal Coördinator Terrorisme en Veiligheid, Dick Schoof, gaat op Twitter in op de huidige ontwikkelingen. "Deze verwerpelijke daad past helaas in het huidige dreigingsbeeld. Het dreigingsniveau blijft 4 van 5." Schoof stelt dat de ontwikkelingen op de voet worden gevolgd, maar dat er nu geen reden is voor extra maatregelen.

Burgemeester van Amsterdam Femke Halsema spreekt tegenover de regionale televisiezender AT5 over "een afschuwelijke aanslag". "Wat er gisteren is gebeurd, is heel ernstig, twee nietsvermoedende reizigers zijn van achteren neergestoken", aldus Halsema.

Twee slachtoffers zijn Amerikanen

Bij het steekincident vrijdag vielen twee zwaargewonden. Zaterdag bleek dat het om twee Amerikanen ging. De Amerikaanse ambassadeur in Nederland, Pete Hoekstra, staat in contact met beide slachtoffers, die nog in het ziekenhuis liggen, en met hun families. De twee zijn inmiddels weer aanspreekbaar.

De politie heeft laten weten dat de twee slachtoffers willekeurig gekozen zijn door de verdachte en dat het ook andere mensen hadden kunnen zijn.

Premier Mark Rutte betuigt via Twitter zijn medeleven aan de slachtoffers. "Onze gedachten zijn bij de twee zwaargewonde Amerikaanse slachtoffers. Diepste respect voor de politie en NS-personeel. We zijn en blijven alert."