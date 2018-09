Politie onderzoekt terroristisch motief bij steekincident Amsterdam Centraal

In het kort: Twee gewonden bij steekpartij Amsterdam Centraal

Politie schiet verdachte neer

Verdachte is Afghaan met Duitse verblijfsvergunning

Politie houdt rekening met terroristisch motief

Politie houdt contact met Duitse autoriteiten

De man die is opgepakt is een negentienjarige Afghaan met een Duitse verblijfsvergunning, laat de politie Amsterdam vrijdagavond weten.

Bij het steekincident eerder op vrijdag vielen twee zwaargewonden. De politie schoot de man neer. De verdachte verblijft momenteel onder politiebewaking in het ziekenhuis en wordt gehoord over zijn motief. Er is volgens de politie intensief contact met de autoriteiten in Duitsland over de achtergrond van de verdachte.

Uit het eerste onderzoek zou niet direct blijken dat de slachtoffers bewust of met een duidelijke aanleiding uitgekozen zijn. De twee slachtoffers verkeren volgens de gemeente buiten levensgevaar.

Geen verdachte spullen in rugzak verdachte

Vlak na het neerschieten van de verdachte heeft de politie de rugzak die de man bij zich had onderzocht. Volgens een woordvoerder van de politie is gebleken dat de man geen verdachte spullen in zijn tas had zitten. De Rijksrecherche doet onderzoek, zoals gebruikelijk bij incidenten waarbij politiemensen schieten.

Na het incident werd Amsterdam Centraal korte tijd geheel afgesloten en reden er geen treinen van en naar het station. Later op de middag ging het onderzoek alleen op spoor 4 en 5 verder en kwam het treinverkeer weer op gang. Pas rond 21.00 uur waren alle beperkingen opgeheven en namen de vertragingen af.

Burgemeester Femke Halsema bracht na het incident een bezoek aan Amsterdam Centraal en sprak daar met medewerkers van de NS en winkelpersoneel. Vrijdagavond was Halsema niet bereikbaar voor aanvullend commentaar op de laatste ontwikkelingen.

Een woordvoerder van de politie wilde niet zeggen of er in Amsterdam sprake is van opschaling van veiligheidsmaatregelen wegens de gebeurtenis. ''Daarover doen wij nooit uitspraken."