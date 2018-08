Ook fouten bij uitreiking diploma leerlingen VMBO Maastricht

Een woordvoerder van de school zei dat eventuele fouten worden rechtgetrokken, maar er kan volgens hem ook een verklaring zijn voor een verkeerde vermelding op de diploma's.

Mogelijk hebben leerlingen een diploma met de tekst 'gemengde leerweg' gekregen omdat ze de 'theoretische leerweg' niet gehaald hebben, maar er kunnen ook andere redenen zijn. "Het wordt uitgezocht, maandag weten we het", aldus de woordvoerder.

Verder was bij iemand een 2 voor de rekentoets genoteerd, waarvoor zij naar eigen zeggen een 6 had gehaald. Ook dat gaat de school uitzoeken, laat de woordvoerder weten.

Daarnaast beklaagden nogal wat ouders zich omdat er geen telefoontje van de school gekomen was of hun kind geslaagd was en wat hun cijferlijst was, terwijl de school dat wel beloofd had.

'Niet eens gebeld over slagen'

De zestienjarige Inge is een van de gedupeerde leerlingen. Haar moeder, Yvonne Warnier uit Eijsden, is laaiend. Niet alleen klopt het uitgereikte diploma volgens haar niet. "We zijn geeneens gebeld vrijdagmiddag dat Inge geslaagd is", fulmineert ze. "Ik heb zelf maar gebeld. En nu dit."

Ook is Inge niet gebeld over de behaalde punten voor de herexamens Frans en economie. Haar moeder wijst boos naar de school. "Dit hier verandert niet. Administratie en management kloppen niet. Eerst moeten ze alles eruit gooien voor iets verandert."

Een woordvoerder van de school laat in een reactie weten dat de school vrijdag niet iedereen telefonisch te pakken heeft gekregen. Bovendien zou het nummer van sommige leerlingen niet geklopt hebben.

Bij het geplaagde VMBO Maastricht werden voor de zomer honderden eindexamens ongeldig verklaard omdat er hiaten in zaten.