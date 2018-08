Treinverkeer Amsterdam Centraal hervat na steekincident

"Het kan wel zo zijn dat er hier en daar een trein uitvalt, maar de meeste treinen rijden weer volgens de planning", aldus de woordvoerder.

Om even voor 21.00 uur meldde de NS dat alle beperkingen voorbij zijn en de vertragingen afnemen.

Eerder op de dag werd het station afgesloten, nadat de politie een verdachte man neerschoot die twee mensen had neergestoken.

Alle scenario's worden meegenomen in onderzoek naar aanleiding steekincident

Bij het steekincident eerder vrijdag vielen twee zwaargewonden. Het is nog niet bekend wat de aanleiding van het incident is. "Het is onderwerp van onderzoek. Daarin worden alle mogelijke scenario's meegenomen", aldus de politie.

De politie heeft vlak na het neerschieten van de verdachte zijn rugzak onderzocht die deze man bij zich had. Volgens een woordvoerder van de politie is gebleken dat de man geen verdachte spullen in zijn tas had zitten.

De Rijksrecherche doet onderzoek, zoals gebruikelijk bij incidenten waarbij politiemensen schieten.