Drie aanhoudingen in Oosterhout na vondst 4.000 kilo cocaïne in Antwerpen

De politie meldt vrijdag dat de drugs uit de Colombiaanse havenstad Turbo afkomstig waren. De Belgische douane trof de lading samen met Nederlandse politie in een zeecontainer aan. Een lading bananen diende als deklading. De container ging per vrachtwagen naar een bedrijfsterrein in Oosterhout, waar het in een loods werd uitgeladen.

Op het terrein werd de 22-jarige chauffeur van de vrachtwagen aangehouden, samen met een 22-jarige Amsterdammer en de 50-jarige bewoner van een woning die naast de loods staat.

Na de aanhoudingen in Oosterhout werden elders twee Belgen van 21 en 48 jaar aangehouden. Alle mannen zitten nog vast.

De politie heeft huiszoekingen in de loods in Oosterhout en de naastliggende woning gedaan. Hierbij hebben agenten communicatieapparatuur in beslag genomen.

Tweede keer aanhoudingen in Oosterhout na drugsvondst in Antwerpen

Het is de tweede keer deze week dat mensen in Oosterhout worden aangehouden na een drugsvondst in de haven van Antwerpen.

Dinsdag werd bekend dat maandag drie mannen en een vrouw waren aangehouden nadat 3.500 kilo cocaïne vanuit de haven van Antwerpen naar een bedrijfsterrein in Oosterhout vervoerd werd. Een vijfde persoon werd toen in Woerden aangehouden.