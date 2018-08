Komende nacht kans op vorst

Volgens Weerplaza is die kans vooral groot "op zandgronden in het oosten van het land".

Als de temperatuur 's nachts daalt tot onder de 4,8 graden dan is het de koudste nacht sinds 20 mei. Vorige week werd 's nachts al een record gebroken in Noord-Brabant. Het werd in de nacht van zaterdag op zondag 5,2 graden Celsius in Woensdrecht, wat de laagste minimumtemperatuur ooit was op die locatie in augustus.

In het weekend gaat de temperatuur omhoog en neemt de kans op buien af. "Zondag lijkt de mooiste dag te worden", meldt Weerplaza. "Lokaal kan het in het zuidoosten dan 25 graden worden."

Maandag en dinsdag wordt het nog warmer, maar de kans op stapelwolken en buien neemt dan ook toe.