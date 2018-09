'Nog steeds gevaarlijk roestvrij staal in tientallen overdekte zwembaden'

Bepaalde soorten roestvrij staal zijn niet bestand tegen de chloordampen die in het zwembad hangen. Daardoor kan de constructie worden aangetast en kan het staal breken.

Dat gebeurde in 2011 in zwembad De Reeshof in Tilburg, toen bouten waarmee twee luidsprekers aan het plafond waren vastgemaakt loslieten, waardoor de luidsprekers op een baby vielen. De baby kwam daardoor om het leven.

De gemeente Tilburg werd na het ongeval veroordeeld tot een boete en al het gevaarlijke roestvrij staal moest voor eind 2016 uit alle overdekte zwembaden in Nederland zijn verwijderd. Daar is dus niet aan voldaan, blijkt uit het onderzoek van RTL Nieuws.

Volgens RTL Nieuws voldoen alleen in Rotterdam al 25 overdekte zwembaden niet aan de voorwaarden. In Heerlen is een zwembad per direct gesloten. Meerdere gemeenten weten ook niet of het zwembad in hun gemeente aan de veiligheidseisen voldoet.