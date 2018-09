Gewonde bij steekpartij in Amsterdam, verdachte opgepakt

De steekpartij vond rond 20.45 uur plaats op straat. Twee ambulances en een mobiel medisch traumateam werden opgeroepen. Agenten hebben korte tijd na het incident een verdachte aangehouden.

Het slachtoffer is per ambulance naar het ziekenhuis overgebracht. Over zijn of haar verwondingen is niets bekend. Ook de toedracht van de steekpartij is nog onduidelijk.

De politie heeft een buurtonderzoek gedaan. De politie roept getuigen die nog niet met de politie hebben gesproken op om zich te melden.

Op het Transvaalplein werd een vrouw neergestoken en is een man aangehouden. Over de toestand van de slachtoffers is niets bekend. De politie onderzoekt beide incidenten.