Verdachte van dreigen met aanslag op Wilders blijft langer vastzitten

De man wordt verdacht van opruiing, bedreiging met een terroristisch oogmerk en voorbereidingshandelingen voor moord met een terroristisch oogmerk.

De 26-jarige man had maandag een filmpje op Facebook gezet waarin hij in het Urdu, de nationale taal van Pakistan, een aanslag op de PVV-leider of het gebouw van de Tweede Kamer aankondigde. Hij riep anderen op hem daarbij te steunen. De reden daarvoor was de cartoonwedstrijd over de profeet Mohammed die Wilders georganiseerd heeft.

Dinsdagochtend werd hij aangehouden op het Centraal Station in Den Haag. Hij was bij zijn aanhouding ongewapend. Het Openbaar Ministerie heeft geen aanwijzingen dat de man handlangers had. Hij zit in volledige beperkingen en mag alleen contact met zijn advocaat hebben.

Nog geen veiligheidsbezwaren tegen wedstrijd

De Nationaal Coördinator Terreurbestrijding en Veiligheid (NCTV) ziet nog geen extra veiligheidsbezwaren rond de wedstrijd in november. In juni bekeek de NCTV op verzoek van Kamervoorzitter Khadija Arib of er vanuit veiligheidsoogpunt bezwaar was tegen de plannen voor de cartoonwedstrijd.

Omdat de wedstrijd in een streng beveiligd gedeelte wordt gehouden, was er vanuit het NCTV geen bezwaar. De NCTV blijft bij dat oordeel.

De plannen van Wilders hebben in Pakistan tot protesten geleid. De islamistische partij TLP loopt met duizenden demonstranten naar de hoofdstad Islamabad en eist het uitzetten van de Nederlandse gezant in Pakistan. De Pakistaanse autoriteiten zetten honderden militairen in om diplomatieke posten in hoofdstad Islamabad te beschermen.