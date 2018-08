Jongen (17) raakt zwaargewond bij steekpartij in centrum Eindhoven

"Het gaat om ernstig letsel", vertelt een woordvoerder van de politie aan NU.nl. Een deel van het plein werd tijdelijk afgezet voor onderzoek.

Agenten zijn momenteel op zoek naar de dader. Omdat het slachtoffer nog niet in staat is geweest om met de politie te praten, is niet duidelijk wat de aanleiding voor de steekpartij is geweest. Ook is niet bekend of de twee elkaar kennen.

Het 18 Septemberplein ligt in een winkelgebied en in de buurt van centraal station Eindhoven, waardoor veel mensen donderdagmiddag getuigen waren van het steekincident. De politie vraagt getuigen om zich te melden.

