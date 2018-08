Tekening van jongen (13) leidde tot valse bommelding op Eindhoven Airport

Dit heeft het Openbaar Ministerie (OM) donderdag bekendgemaakt. De jongen liet zijn tekening achter in een vliegtuig van Ryanair dat gereed stond voor een vlucht naar Edinburgh.

Op de tekening, die door een passagier werd gevonden, stond hoe je een vliegtuig kon laten ontploffen. Na de vondst heeft de gezagvoerder het vliegtuig laten ontruimen en hadden andere vluchten last van flinke vertragingen.

De marechaussee zocht met speurhonden in het desbetreffende vliegtuig, maar vonden geen explosief. Het was niet direct duidelijk of het om een grap of een serieuze bommelding ging. Verder werd alleen gemeld dat er een brief was gevonden waarin een dreigement werd geuit.

Door de tekening liepen de ongeveer tweehonderd passagiers van de Ryanair-vlucht bijna een dag vertraging op. De vlucht zou maandagavond 9 juli vertrekken, dat werd dinsdagmiddag.

Dertienjarige jongen gevonden na onderzoek

Uit onderzoek van de Koninklijke Marechaussee kwam naar voren dat de tekening door de dertienjarige jongen was gemaakt en achtergelaten in het toestel. Nadat de jongen was opgespoord, heeft de officier van justitie met hem gesproken.

De jongen verklaarde dat hij geen serieuze bedoeling had met de tekening. Hij dacht dat men wel zou begrijpen dat het geen reële bommelding was. Het OM heeft besloten hem niet te vervolgen vanwege zijn jonge leeftijd en omdat hij niet daadwerkelijk een bommelding wilde doen.

