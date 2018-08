Weerbericht: Druilerige dag met weinig zon

De kans op regen is het grootst in het oosten en het noordoosten, maar ook in de rest van het land kan regen vallen. De wind komt uit het noordoosten en is matig.

Vrijdag blijft het weerbeeld onveranderd. Vanaf het weekend stijgen de temperaturen echter weer en begint de nazomer. Zondag kan het al 25 graden worden en schijnt de zon volop.

Komende 5 dagen Max Min Wind Vrijdag 19°C 7°C NO 2 Zaterdag 21°C 8°C NO 2 Zondag 23°C 9°C O 2 Maandag 24°C 11°C NO 3 Dinsdag 24°C 13°C N 3

Het weer op vakantie

Het is op de meeste plaatsen in het zuiden van Europa, rond de Middellandse Zee, nog altijd echt zomer. De zon schijnt donderdag veelvuldig en het is vaak 30 tot 35 graden.

In het noordoosten van Spanje kan echter wel een bui vallen, net als in de bergen in het zuiden van Italië en de Dolomieten. Ook in Oostenrijk blijft het regenachtig.

Vanaf de Balkan tot in Turkije is het ronduit zonnig met hoge temperaturen.

Bekijk hier het wereldweer.

