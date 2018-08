Voor doodslag veroordeelde Kobus L. opgepakt in Roosendaal

Een woordvoerder van het Openbaar Ministerie (OM) bevestigt berichtgeving hierover door BN de Stem. De man moet voor het doden van zijn schoonzoon een celstraf van twaalf jaar uitzitten.

Het lichaam van de schoonzoon werd bijna vier jaar geleden ingepakt in een blauw zeil gevonden in het Markkanaal bij Breda. Twee dagen daarvoor was hij doodgeschoten in zijn slaapkamer van zijn woonwagen in Roosendaal. L. was een van de laatsten die het slachtoffer levend heeft gezien.

De rechtbank in Breda oordeelde dat er genoeg bewijs is dat L. zijn schoonzoon heeft doodgeschoten. Zijn motief is nooit duidelijk geworden. Mogelijk was dit een ruzie tussen het slachtoffer en de dochter van de ex-drugsbaron.

De man was vorige maand volgens zijn advocaat niet in staat zijn proces bij te wonen, omdat hij zou lijden aan zware longkanker en aderverkalking. Na het vonnis was hij spoorloos. Het OM heeft sindsdien "met man en macht naar hem gezocht".

L. zat in het verleden vijftien jaar celstraf uit voor import van cocaïne, mogelijk met hulp van de huidige president van Suriname Desi Bouterse. Vanwege vluchtgevaar zat hij het grootste deel van zijn straf in de Extra Beveiligde Inrichting in Vught. Hij kwam in 2003 vervroegd vrij.

