Twee verdachten donderdag voorgeleid in zaak fatale schietpartij Spa

De twee mannen werden eerder deze week in Nederland opgepakt. Ze zouden betrokken zijn geweest bij de schietpartij waarbij een politieagent om het leven kwam.

Zondagochtend was Yvo T. uit Limburg al aangehouden. Hij zat in de nacht van zaterdag op zondag met zijn broer en een vriend in een taxi in Spa. Daarvoor was de man geweigerd bij een café, waar hij een vuurwapen had getoond. Even later zou hij de politie-inspecteur hebben doodgeschoten.

T. is beschuldigd van moord en poging tot moord op een andere agent. De Belgische autoriteiten hebben Nederland gevraagd het duo dat met T. in de taxi zat uit te leveren.

Voorgeleiding draait uitsluitend om uitlevering

Een woordvoerder van het Openbaar Ministerie (OM) zegt dat de voorgeleiding bij de officier van justitie donderdag uitsluitend om het verzoek tot uitlevering draait, niet om de inhoud van de zaak.

Mochten de twee zich niet verzetten tegen uitlevering, dan zouden ze in principe binnen tien dagen aan België kunnen worden overgedragen. Als ze zich er wel tegen verzetten, dan gaat het uitleveringsverzoek naar de rechtbank en die moet er binnen negentig dagen een uitspraak over doen.

