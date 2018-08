Advocaat Lili en Howick kan niks meer doen om uitzetting te voorkomen

Advocaat Flip Schüller heeft dit woensdagavond bekendgemaakt in de uitzending van het NOS Jeugdjournaal, waarin de kinderen lieten weten ''heel erg verdrietig en boos" te zijn over hun vertrek.

''Ik heb sinds vrijdag goed uitgezocht of er nog mogelijkheden zijn om bij een nog hogere, internationale rechter door te gaan. En helaas kan dat niet. We kunnen de uitzetting niet voorkomen", aldus Schüller.

Afgelopen vrijdag oordeelde de Raad van State dat de beide kinderen terug moeten naar hun geboorteland, waar hun moeder vorig jaar al naar is uitgezet. Uiterlijk 8 september moeten Lili en Howick terug.

Kinderen belanden waarschijnlijk in weeshuis

Howick spreekt over een "angstaanjagende periode". "We spreken de taal niet, we hebben er geen familie en vrienden." Nadat de kinderen zijn uitgezet, komen ze waarschijnlijk terecht in een weeshuis. Hun moeder is te kleinbehuisd om de twee op te vangen, vertelde de jongen.

Alleen staatssecretaris Mark Harbers van Immigratie kan de uitzetting voorkomen, maar hij zei woensdag dat ''het niet voor de hand ligt dat we tot een ander oordeel komen".

