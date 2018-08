Drie mannen aangehouden voor liquidatiepoging in Amsterdam

Het 31-jarige slachtoffer werd dinsdagochtend zwaargewond aangetroffen bij de winkel aan de Moezelhavenweg. Diezelfde dag hield de politie een grote zoekactie naar de daders, waarbij onder meer een politiehelikopter werd ingezet.

Uit onderzoek kwam naar voren dat er meerdere verdachten waren. De aanhoudingen werden verricht bij een woning in de wijk Slotermeer. Een arrestatieteam hield in de directe omgeving van de woning de eerste verdachte aan. De twee andere mannen werden later in de tuin van de woning aangehouden.

Het drietal is overgebracht naar een cellencomplex en komt in volledige beperkingen te zitten, wat inhoudt dat de mannen alleen contact mogen hebben met hun advocaat.

De daders van de liquidatiepoging zijn gevlucht in een donkerkleurige gestolen Audi Q5. De wagen is aangetroffen op de A.A.H. Struijckenkade, eveneens in Slotermeer.

Politie denkt dat geweer dienst weigerde bij liquidatie

De politie gaat ervan uit dat het de bedoeling was de medewerker van Spy City dood te schieten, maar dat het geweer dienst weigerde. Vervolgens werd de man hard op zijn hoofd geslagen met het vuurwapen.

De Telegraaf meldde woensdagochtend op basis van bronnen dat de man rechtstreeks afluister- en beveiligingsapparatuur heeft geleverd aan Astrid Holleeder, de zus van topcrimineel Willem Holleeder. De opnamen die zij maakte, worden gebruikt in de lopende rechtszaak tegen haar broer.

De advocaat van Astrid Holleeder had geen commentaar en ook de politie kon dat woensdag niet bevestigen.

Wil jij elke ochtend direct weten wat je 's nachts gemist hebt en wat er die dag gaat gebeuren? Abonneer je dan nu op onze Dit wordt het nieuws-nieuwsbrief!