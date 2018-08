260 kilo cocaïne onderschept bij controle in haven Rotterdam

De container was afkomstig uit Curaçao en werd dinsdag gelost op een terminal op de Maasvlakte, meldt het Openbaar Ministerie (OM) woensdag. In de daarop volgende nacht zijn vier personen aangehouden die zich ophielden in de directe omgeving van de terminal.

Bij die aanhouding is ook een personenauto in beslag genomen. Of de vier personen iets te maken hebben met de partij cocaïne wordt momenteel onderzocht.

