Pool gearresteerd in Apeldoorn voor betrokkenheid bij dood vriendin

Agenten arresteerden hem afgelopen zondag op een parkeerplaats langs de A1 bij Apeldoorn. Een dag later werd het lichaam van zijn vriendin gevonden in het Duitse Havelkanaal, ten westen van Berlijn.

De Nederlandse politie kwam in actie op verzoek van de collega's in Polen. Uit het Nederlandse onderzoek is volgens de politie inmiddels duidelijk geworden dat de verdachte met zijn auto op de plaats is geweest waar zijn partner in het water werd gevonden.

Polen heeft om uitlevering verzocht. De rechtbank in Amsterdam buigt zich daar donderdag over.