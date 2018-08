Verdachte die dreigde met aanslag op Wilders donderdag voorgeleid

De 26-jarige man had een filmpje op Facebook gezet waarin hij zou hebben gezegd dat hij in Den Haag was om een aanslag te plegen op de PVV-leider of het gebouw van de Tweede Kamer. De reden daarvoor was de cartoonwedstrijd die Wilders in november wil organiseren over de profeet Mohammed.

De man zit sinds zijn aanhouding in volledige beperking en wordt verhoord. Hij mag alleen contact hebben met zijn advocaat. Politie en OM doen verder geen mededelingen over het onderzoek.

De Nationaal Coördinator Terreurbestrijding en Veiligheid (NCTV) ziet geen bezwaren rondom de veiligheid van de geplande cartoonwedstrijd, te meer omdat de wedstrijd gehouden zal worden in een streng beveiligde ruimte. Of er met de arrestatie van de verdachte nu wel extra veiligheidsmaatregelen worden genomen, kan een woordvoerder van de NCTV niet zeggen.

Cartoonwedstrijd veroorzaakt veel onrust in Pakistan

In Pakistan leidt de cartoonwedstrijd tot veel onrust. Woensdag lopen volgens The Guardian honderden islamisten in Pakistan mee in een protestmars tegen de wedstrijd. De demonstranten willen dat de nieuwe regering de diplomatieke betrekkingen met Nederland verbreekt.

Premier Mark Rutte zei vorige week de plannen van Wilders niet respectvol te vinden, maar dat hij wel het recht heeft zo'n wedstrijd te organiseren. "Het doel is provoceren, niet een debat voeren over de islam", zei Rutte. "Wilders is een provocerend politicus. Dat mag".