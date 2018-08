Man uit Lingewaard vast op verdenking van voorbereiden terroristisch misdrijf

De 43-jarige verdachte zit sinds 23 mei vast en moet vrijdag voor de rechter verschijnen, laat justitie woensdag weten.

Het OM is het onderzoek gestart toen de informatie binnenkwam dat de man geweld tegen moslims gerechtvaardigd vond "en handelingen zou verrichten om daartoe over te gaan".

"Ook was er informatie dat hij mogelijk over een hoeveelheid explosieven kon beschikken." De woning van de man is doorzocht en hierbij is een groot aantal kogelpatronen in beslag genomen. Justitie heeft vooralsnog geen aanwijzingen dat de man daadwerkelijk een concreet plan voor een aanslag had.

Er is onderzoek gedaan naar de "feiten en de psychische gesteldheid van de man". "De stand van zaken in deze onderzoeken wordt op de pro-formazitting van 7 september besproken."