Aanval medewerker spionagewinkel Amsterdam was liquidatiepoging

Het onderzoeksteam gaat ervan uit dat het de bedoeling was om de man neer te schieten. "Kennelijk weigerde het geweer", laat de politie woensdag weten. Het slachtoffer herstelt momenteel.

De Telegraaf meldde woensdagochtend op basis van bronnen dat de man rechtstreeks afluister- en beveiligingsapparatuur aan Astrid Holleeder, de zus van Willem Holleeder, had geleverd.

Met deze apparatuur heeft zij heimelijk gesprekken met haar broer opgenomen. Deze opnamen worden gebruikt in de rechtszaak tegen Holleeder. De advocaat van Astrid Holleeder, Willem Jebbink, en de politie kunnen dit desgevraagd niet bevestigen tegenover NU.nl.

Vluchtauto gevonden in Slotermeer

Dinsdagmiddag hield de politie een grote zoekactie naar de daders, waarbij onder meer een politiehelikopter werd ingezet.

Een eerder gestolen Audi Q5 is gebruikt als vluchtauto. Het voertuig is later aangetroffen in Slotermeer en in beslag genomen voor forensisch onderzoek.