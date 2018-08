NCTV ziet geen veiligheidsbezwaar tegen cartoonwedstrijd ondanks onrust

In november wil Wilders een wedstrijd houden voor spotprenten over de profeet Mohammed. Dinsdag werd een 26-jarige man in Den Haag aangehouden die op Facebook zou hebben aangekondigd dat hij naar Nederland reisde om een aanslag op Wilders te plegen. De wedstrijd van Wilders zou de directe aanleiding zijn.

In juni bekeek de NCTV op verzoek van Kamervoorzitter Khadija Arib of er vanuit het oogpunt van veiligheid bezwaar was tegen de plannen voor de cartoonwedstrijd. Omdat de wedstrijd wordt gehouden in een streng beveiligd gedeelte, was er vanuit het NCTV geen bezwaar.

"En dat is nog steeds zo", laat een woordvoerder woensdag weten. "Natuurlijk houden we de veiligheidsrisico's in de gaten, maar op basis van de huidige informatie is er geen reden om de wedstrijd niet door te laten gaan."

De NCTV kan niet zeggen of er extra veiligheidsmaatregelen worden genomen naar aanleiding van de dreiging en arrestatie.

Minister Ferd Grapperhaus van Veiligheid en Justitie stelt woensdag dat hij de bedreiging hoog opneemt. Hij wil niet zeggen hoe serieus het dreigement was. De minister neemt het hoe dan ook ernstig, omdat "de persoonlijke veiligheid" van Wilders, maar daarmee ook "onze vrije democratie" in het geding is.

De afgelopen weken, toen het rumoer over de cartoonwedstrijd aanzwol, heeft Grapperhaus naar eigen zeggen voortdurend overlegd met de NCTV. Met Wilders had hij ook "zeer veelvuldig contact, ook heel persoonlijk".

Islamisten protesteren in Pakistan

In Pakistan hebben de plannen van Wilders ook tot onrust geleid. Woensdag lopen volgens The Guardian honderden islamisten in Pakistan mee in een protestmars tegen de wedstrijd. De demonstranten eisen dat de nieuwe regering van Imran Khan de diplomatieke betrekkingen met Nederland verbreekt.

De actievoerders noemen de cartoonwedstrijd godslasterlijk. De mars is georganiseerd door de radicaal-islamitische partij Tehreek-e-Labbaik (TLP) en voert vanaf de stad Lahore naar hoofdstad Islamabad.

Een demonstratie tegen de cartoonwedstrijd in Pakistan. (foto: ANP)

Ook binnen de Pakistaanse regering wordt er met argusogen gekeken naar de wedstrijd. De Senaat nam maandag unaniem een resolutie aan tegen de cartoonwedstrijd.

De nieuwe premier Khan sprak de verwachting uit dat het protest weinig zin zal hebben. "Weinig Europeanen begrijpen dat godslastering moslims kwetst. Europeanen begrijpen de liefde van moslims voor Mohammed niet'', aldus Khan. Zijn regering gaat de kwestie ook aankaarten bij de Europese Unie en de Verenigde Naties.

Rutte vindt wedstrijd niet respectvol

Minister van Buitenlandse Zaken Stef Blok heeft overleg gehad met zijn Pakistaanse collega en gezegd dat de cartoonwedstrijd geen initiatief van de regering is.

Mark Rutte stelde vorige week dat Wilders het recht heeft om de wedstrijd te organiseren. De premier zei dat hij de plannen niet respectvol vindt. "Het doel is provoceren, niet een debat voeren over de islam", aldus Rutte. "Wilders is een provocerend politicus. Dat mag".