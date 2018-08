Dieseltrein 'Buffel' rijdt laatste rit naar Spoorwegmuseum in Utrecht

Met de rit naar het Spoorwegmuseum komt er een einde aan ruim twintig jaar dat de trein deel uitmaakte van het materieel van de NS.

De DM '90, dat staat voor Dieselmaterieel '90, reed vanaf 1996 op de Nederlandse sporen. Eerst maakte alleen de NS gebruik van het treintype, maar vanaf 1999 deed Syntus dat ook.

De trein reed op diesel en was daardoor geschikt voor trajecten waar geen elektriciteit beschikbaar was. Nu alle trajecten waarop de NS rijdt geëlektrificeerd zijn, is de Buffel overbodig geworden. In december vorig jaar werd de Diesel voor het laatst ingezet in de dienstregeling van de NS.

De Buffel was vooral bekend van de inzet op het Kamperlijntje, het traject tussen Zwolle en Kampen.

Nadat bekend was geworden dat de Buffel niet meer ingezet ging worden, verkocht de NS de meeste treinen aan FeroTrans in Roemenië.

Het afscheid van de DM '90 betekent niet het einde van de dieseltreinen op het Nederlandse spoor. De NS maakt geen gebruik meer van dieseltreinen, maar Arriva doet dat nog wel.

De Buffel in 2008 op het Kamperlijntje bij Zwolle. (Foto: ANP)