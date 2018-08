Burgemeester van Brabantse gemeente Laarbeek met de dood bedreigd

Volgens de rechtbank gaat het om een "verbale dreiging met een misdrijf tegen het leven". Dit zou op 21 december 2017 hebben plaatsgevonden.

Het Eindhovens Dagblad meldt dat de woning van de burgemeester in Beek en Donk extra beveiligd wordt, wat een woordvoerder van de gemeente bevestigt. Er is een pakket aan maatregelen genomen en er is een gemeentelijk veiligheidsteam gevormd.

In een interview met de krant zei de burgemeester eerder al dat hij in het verleden ook te maken had met bedreiging en intimidatie. Hij staat bekend om zijn strikte beleid in de aanpak van illegale praktijken. De woordvoerder wil over de inhoud van de andere bedreigingen niet veel kwijt. Het betreffen er een aantal over "een langere periode".

Van der Meijden (CDA) is sinds 2016 burgemeester van Laarbeek.