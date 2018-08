Weerbericht: Temperatuur daalt op dag met veel buien

In het noorden en oosten begint de dag nog zonnig. Daar wordt het 23 of 24 graden. In het zuiden en westen wordt het 19 tot 21 graden.

In de middag breidt de regen zich over het hele land uit. Het kan soms flink regenen. 's Avonds wordt het geleidelijk weer droger.

Donderdag gaat het minder regenen. De zon is af en toe te zien tussen de wolken door. Het wordt ongeveer 19 graden.

Komende 5 dagen Max Min Wind Vrijdag 19°C 7°C NO 2 Zaterdag 21°C 8°C NO 2 Zondag 23°C 9°C O 2 Maandag 24°C 11°C NO 3 Dinsdag 24°C 13°C N 3

Het weer op vakantie

In het oosten van Frankrijk regent het hard en kan het ook onweren. Het noordoosten van Spanje en de Italiaanse Alpen krijgen ook te maken met regen en onweer.

Verder is en blijft het zonnig en warm rond de Middellandse Zee. De hoogste temperaturen zien we in het zuiden van Spanje, waar het plaatselijk 35 graden wordt.

Bekijk het weer in de wereld.

