'Een op de vijf Syriërs die via Turkije naar Nederland willen is te radicaal'

Dat zegt Paul van Musscher, de chef vreemdelingenzaken en migratiecriminaliteit bij de politie, in de Volkskrant.

De vluchtelingenorganisatie van de Verenigde Naties, UNHCR, draagt de meest kwetsbare Syrische vluchtelingen voor om overgenomen te worden door een land uit de Europese Unie.

De politie, de immigratiedienst en opvangorganisatie COA onderzoeken vervolgens of de vluchteling bij Nederland past. Dan wordt onder meer gekeken of iemand extremistische ideeën heeft, oorlogsmisdaden heeft begaan of zich niet aan wil passen aan de Nederlandse samenleving.

Van Musscher zegt in de krant dat mensen die zeggen dat hun kinderen in gescheiden klassen moeten zitten, niet worden toegelaten. Het ministerie van Justitie laat aan de Volkskrant weten dat sommige mensen zelf besluiten dat ze niet naar Nederland willen, als ze horen hoe het land in elkaar steekt.

Aantal Syriërs naar Nederland neemt af

Het aantal Syriërs dat naar Nederland is gekomen in 2018 is flink afgenomen. In 2017 kwamen nog ongeveer 2.100 Syriërs vanuit Turkije naar ons land. In de eerste helft van dit jaar waren dat er 288.

De hele EU heeft ongeveer 15.000 Syriërs opgenomen uit Turkije. Het maximum dat de EU op wil nemen is 72.000. In Turkije zitten nog ongeveer 3,5 miljoen Syrische vluchtelingen. Ook op verschillende Griekse eilanden bivakkeren nog veel vluchtelingen.

In 2016 werd met Turkije afgesproken dat het land iedere bootvluchteling die vanuit dat land naar Griekenland gaat, terug moet nemen. Daartegenover staat dat landen binnen de EU voor elke vluchteling die terugkomt, een andere moeten overnemen.

