Politie verwacht Jos B. in loop volgende week in Nederland

De vraag was nog wanneer die overlevering precies moet plaatsvinden. B.'s Spaanse advocaat sprak dinsdag nog de verwachting uit dat de uitlevering ieder moment een feit kon zijn, maar het zal volgens de politie dus iets langer gaan duren.

De Spaanse advocaat, Iñigo Martínez, heeft zich juridisch alleen met de rechtsgang rondom de arrestatie en het uitleveringsverzoek bemoeid. "Ik heb gekeken of dit juridisch juist is verlopen. Over de zaak waar B. in Nederland van wordt verdacht, is niet gesproken", aldus de advocaat.

Hij kan daarom niet zeggen hoe zijn cliënt heeft gereageerd op de aanklacht dat hij wordt verdacht van betrokkenheid bij de dood van Verstappen in 1998.

Spaanse advocaat sprak B. alleen via videochat

Martinez sprak B. een-op-een via een videoverbinding, kort voordat hij voor de onderzoeksrechter moest voorkomen. Martínez zegt dat de Nederlandse politie B. kan ophalen bij de gevangenis. Hij komt daar niet meer aan te pas.

Tijdens de zitting in kwestie heeft Martínez gevraagd om vrijlating. "Dat heb ik gevraagd omdat een advocaat probeert zijn cliënt vrij te krijgen."

Zodra B. in Nederland is, wordt hij opnieuw aangehouden door de politie en binnen 24 uur voorgeleid aan de rechter-commissaris.