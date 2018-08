Jos de G. ontkent doden Nicole van den Hurk en verwijt OM 'maffiapraktijken'

Met soms nauwelijks verhulde woede verweet de 51-jarige De G. het Openbaar Ministerie (OM) "maffiapraktijken". Het OM is niet uit op het vinden van de waarheid, meent De G., maar op een veroordeling van De G. voor verkrachting en doodslag.

Op advies van zijn advocaat weigerde De G. op een zeker moment vragen van het OM te beantwoorden.

Van den Hurk verdween op 6 oktober 1995. Anderhalve maand later werd haar lichaam gevonden in de bossen tussen Mierlo en Lierop.

De politie arresteerde De G. in 2014, nadat DNA-onderzoek hem als verdachte in beeld had gebracht. Hij heeft van meet af aan ontkend.

De rechtbank verklaarde in 2016 alleen de verkrachting bewezen, de doodslag niet. Zij legde De G. vijf jaar cel op, na een eis van veertien jaar. Zowel het OM als De G. ging in hoger beroep.

'DNA op lichaam kan gevolg vrijwillige seks zijn'

Dat zijn DNA op het slachtoffer is gevonden, is misschien het gevolg van vrijwillige seks, zegt De G. Hij kan zich niet meer herinneren wat hij deed op de dag dat Van den Hurk verdween. Zijn leven stond destijds in het teken van excessief drank- en drugsgebruik en talrijke, wisselende seksuele contacten.

De G. is meermaals veroordeeld voor onder meer geweld tegen vrouwen en kreeg in 2000 tbs opgelegd wegens verkrachting. "Ik ben een verkrachter", beet hij het hof toe, "maar ik ben geen moordenaar".

In een emotionele verklaring zei de stiefmoeder van Van den Hurk dat voor haar vaststaat dat De G. haar dochter verkracht én gedood heeft.

Behandelaars in de tbs-kliniek hebben een paar jaar geleden al geconstateerd dat de geestestoestand van De G. aanzienlijke vooruitgang vertoont. Hij heeft afgerekend met zijn verslavingen, zijn psychische stoornis is veel milder geworden en het gevaar voor herhaling wordt als gering ingeschat.

In totaal zijn vier dagen uitgetrokken voor het hoger beroep. Woensdag wordt de strafeis verwacht.

