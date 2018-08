Geen politie bij Eredivisie-duel Fortuna Sittard-FC Utrecht vanwege protest

Ze roepen de ingeroosterde agenten op om op dat tijdstip naar een cao-bijeenkomst in te komen, die plaatsvindt in de buurt van het stadion in Sittard. Ze blijven wel beschikbaar voor eventuele calamiteiten.

De bonden hebben deze wedstrijd als doelwit voor hun protest uitgezocht, omdat op 18 augustus vijf agenten gewond raakten bij de wedstrijd van Fortuna tegen PSV in het stadion in Sittard.

Toen werden politiemensen bekogeld met stenen en bouwmaterialen. Volgens de bonden waren die materialen voorhanden dankzij rondzwervend bouwafval als gevolg van langdurige bouwwerkzaamheden en hebben de gemeente en de stadion beheerder niets gedaan om de situatie te verbeteren.

Dat brengt volgens de bonden de veiligheid van het publiek en de politie in gevaar. De enige maatregel die volgens de bonden is getroffen, is het aantal in te zetten politiemensen te verhogen naar 150. En daarmee kiest de burgemeester voor de makkelijkste oplossing: het afwentelen van het risico op agenten en ME'ers, hekelen de bonden.

Politiebonden ontevreden over capaciteit

De bonden voeren al wekenlang cao-acties. Zo schrijven ze minder bekeuringen uit, begeleiden ze deurwaarders niet meer en willen ze enkele binnensteden 'afsluiten'. Woensdagavond is Eindhoven aan de beurt, waar 's avonds ook een voetbalwedstrijd plaatsvindt: PSV tegen het Wit-Russische BATE.

De politiebonden vinden dat er te weinig capaciteit is om alle taken goed uit te kunnen voeren.