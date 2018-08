Gestolen vuurwapens van justitiële dienst teruggevonden in Otterlo

Eind juli namen inbrekers een onbekend aantal vuurwapens mee bij de Dienst Vervoer & Ondersteuning, die het vervoer van arrestanten, gedetineerden en vreemdelingen regelt. Er is nog niemand aangehouden.

Aan de inval dinsdagochtend deden dertig agenten, digitaal rechercheurs en enkele speurhonden mee. Ook het bos rond de woning is doorzocht, onder meer met behulp van een drone. Een deel van de buit is volgens de politie teruggevonden, maar de politie zegt niet wat precies.

"We zijn blij met dit eerste resultaat. Het geeft ons alle vertrouwen dat we de verantwoordelijken van deze diefstal op het spoor komen", zegt de onderzoeksleider. "En dat we natuurlijk de hele buit terugvinden."

Het hoofdkantoor van de dienst is in Assen en daarnaast zijn er negentien locaties verspreid over Nederland, waaronder in Zutphen.

Wil jij elke ochtend direct weten wat je 's nachts gemist hebt en wat er die dag gaat gebeuren? Abonneer je dan nu op onze Dit wordt het nieuws-nieuwsbrief!