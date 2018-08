Jos de G. blijft onschuld in zaak-Nicole van den Hurk volhouden

Het gerechtshof in Den Bosch is dinsdag van start gegaan met de inhoudelijke behandeling van de zaak.

De verdachte schetst dat hij een "wild en ruig leven had" en niet op een vast adres verbleef. De man is veroordeeld voor meerdere verkrachtingen. Hij kreeg in 2000 tbs opgelegd. Op vragen van de rechtbank over dit onderwerp reageert De G. geagiteerd, schetsen aanwezige journalisten.

In 2011 is opnieuw onderzoek gedaan naar de dood van het meisje. Op haar opgegraven lichaam is toen DNA van De G. aangetroffen. Dit leidde in 2014 tot de aanhouding van de verdachte. Hij heeft altijd ontkend.

In de eerste aanleg werd De G. tot vijf jaar cel veroordeeld voor verkrachting, maar werd hij vrijgesproken van het doden van Van den Hurk. Zowel het Openbaar Ministerie (OM) als de verdediging gingen in hoger beroep.

In totaal zijn vier dagen uitgetrokken voor het hoger beroep. Woensdag wordt de strafeis verwacht.