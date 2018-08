OM eist tien jaar tegen Klaas Otto voor witwassen, bedreiging en afpersing

Volgens het OM durfde bijna niemand te getuigen tegen de oprichter van motorclub No Surrender, die een waar schrikbewind zou voeren. Justitie hecht daarom veel waarde aan de twee personen die wel tegen de 51-jarige Otto uit Bergen op Zoom verklaard hebben.

Een van hen, Joop M., is begin vorig jaar in België tot acht jaar cel veroordeeld omdat hij op Otto heeft geschoten. Dat deed hij naar eigen zeggen omdat hij niet meer tegen de mishandelingen, bedreigingen en afpersingen van de Noord-Brabander kon. Otto overleefde de aanslag ternauwernood.

De andere getuige, Danny van der G., zou meerdere malen door Otto en medeverdachte Janus de V. in elkaar geslagen en bedreigd zijn. Tegen De V. werd in de rechtbank in Breda dinsdag een straf van drie jaar geëist.

Otto heeft alle aantijgingen ontkend

Volgens justitie is witwassen de "corebusiness" van Otto en bedreigt hij mensen om zijn belangen te beschermen.

Otto heeft tijdens de behandeling van de zaak alle aantijgingen ontkend. Volgens Otto heeft hij niet witgewassen, maar ging het om "leningen over en weer". Zo vroeg een drugsverslaafde aan Otto om 140.000 euro voor hem te beheren, legde Otto uit.

Ook voor de vermeende bedreigingen had hij een uitleg. "Ik heb jarenlang testosteron gebruikt. Dan ben je iets prikkelbaarder." Zijn afkomst (Otto komt uit een woonwagenkamp, red.) heeft volgens de man ook iets met zijn "stevige aanpak" te maken.

Otto heeft aangifte tegen rechercheteam gedaan

In aanloop naar de rechtszaak heeft de oprichter van No Surrender aangifte gedaan tegen het rechercheteam dat het onderzoek naar hem uitvoert. Hij vindt dat het zich aan smaad en laster schuldig maakt, omdat "de vreselijkste verhalen over hem worden verspreid".

De rechtbank besloot tijdens de eerste zittingsdag in de strafzaak tegen Otto dat de afhandeling niet stilgelegd hoefde te worden, wat de verdediging wel gevraagd had.

Otto eerder aangeklaagd voor beramen aanslag Greetje Bos

In mei van dit jaar kwam een aanklacht tegen Otto over het plannen van de aanslag op het leven van de toenmalige officier van justitie Greetje Bos te vervallen. Het OM zag onvoldoende wettig en overtuigend bewijs om Otto te vervolgen.

In augustus vorig jaar werd bekend dat bij het Team Criminele Inlichtingen (TCI) informatie over Otto's mogelijke plannen om Bos wat aan te doen binnen was gekomen. De man zat toen nog in voorarrest.