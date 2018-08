Nederlanders storen zich steeds meer aan elkaar

Het CCV registreert het aantal keren per jaar dat buurtbemiddeling voor eerste hulp bij een burenruzie wordt ingeschakeld. In 2017 steeg het aantal meldingen bij buurtbemiddelingsorganisaties van dertienduizend naar vijftienduizend.

Volgens een zegsvrouw komt dit enerzijds doordat buurtbemiddeling steeds bekender is geworden. Maar ook blijkt uit de cijfers dat mensen sneller overlast melden.

"Dat de lontjes korter worden is al een tijdje aan de gang", legt de zegsvrouw uit. "Mensen leven in hun eigen bubbel en vinden dat alles moet kunnen, maar hebben wel steeds meer last van anderen."

Veel burenruzies over geluidsoverlast en tuinproblemen

Ook uit de Veiligheidsmonitor van het CBS blijkt deze trend. Een op de twintig Nederlanders zegt vaak last te hebben van anderen; bijna een op de drie Nederlanders spreekt van "regelmatige" overlast door anderen.

De meeste burenruzies gaan over geluidsoverlast, pesterijen en tuin- of buitenproblemen, zoals onenigheid over een schutting, overhangende takken en rookoverlast door een barbecue of vuurkorf. Deze onderwerpen staan al jaren bovenaan de lijst met veel voorkomende ergernissen, stelt het CCV.

De toenemende cijfers zijn niet vast te pinnen op een bepaalde provincie, grote steden of bepaalde wijken, stelt de zegsvrouw. "Ruzies komen voor in steden en dorpen door het hele land, en bij sociale huurwoningen of luxe villa's. Mensen ervaren vaak last van elkaar."

Steeds meer gemeenten bieden bemiddeling aan

Steeds meer gemeenten in Nederland bieden buurtbemiddeling aan. Sinds begin 2017 zijn er 54 nieuwe gemeenten bijgekomen, waarmee het totaal nu op 286 staat. Dat is drie kwart van het aantal Nederlandse gemeenten. Dat het overige kwart nog geen buurtbemiddeling heeft, vindt het CCV een gemiste kans.

"Het is een toegankelijke en goedkope dienst die ervoor zorgt dat bewoners zich weer thuis voelen in hun eigen huis. In zeven op de tien gevallen worden burenruzies naar tevredenheid opgelost", aldus de zegsvrouw. Zij raadt buren met een probleem echter met klem aan "eerst een keer normaal met elkaar te gaan praten''.

