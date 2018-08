Storing Schiphol niet opgelost, problemen met aankomende vluchten blijven

"Normaal landen er 34 vluchten per uur per baan, nu zijn dat er dertig", zegt Luchtverkeersleiding Nederland (LVNL).

Vertrekkende vluchten worden als het goed is dinsdag niet meer gefrustreerd door de storing. Een woordvoerder van Schiphol adviseert reizigers wel de actuele informatie in de gaten te houden.

Sinds maandag doen zich problemen voor in de backup-systemen van de communicatie van de verkeerstoren. De oorzaak van de storing is inmiddels gevonden. Er is een breuk ontstaan in een kabel buiten het gebouw van de luchtverkeersleiding. Ondertussen wordt er gewerkt aan het herstel van de kabel. Hoelang dit gaat duren, is nog niet bekend.

De LVNL spreekt de hoop uit dat de problemen dinsdag definitief kunnen worden verholpen. Maandag liepen zeker honderd uitgaande vluchten vertraging op. Ook tientallen inkomende vluchten arriveerden later op de Amsterdamse luchthaven.

Er is geen link met de grote storing eerder deze maand

Op dit moment is er geen reden om aan te nemen dat de huidige storing iets te maken heeft met de storing op 15 augustus, aldus de LVNL. Toen lag het vliegverkeer ongeveer een uur plat.

Het communicatiesysteem lag er destijds uit en de verkeersleiders vielen terug op het back-upsysteem waar nu problemen mee zijn.

