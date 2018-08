Weerbericht: Temperatuur neemt iets toe op droge dag

De dag begint zonder regen alsnog bewolkt. In de loop van de ochtend verdwijnen de meeste wolken wel. De middag wordt daardoor helder met redelijk veel zon.

De wind neemt ook flink af. In het weekend waaide het nog stevig en ook maandag stond er een aardig windje, maar dinsdag is de wind grotendeels vrij matig.

Woensdag komt de regen weer terug. Vanuit het zuidwesten trekken de buien over het land. Daardoor daalt de temperatuur tot ongeveer 20 graden. Donderdag wordt een bewolkte dag met dezelfde temperaturen als woensdag.

Komende 5 dagen Max Min Wind Donderdag 20°C 13°C NW 3 Vrijdag 20°C 11°C N 2 Zaterdag 21°C 8°C NO 2 Zondag 24°C 9°C O 3 Maandag 25°C 10°C O 3

Het weer op vakantie

Een lagedrukgebied boven Spanje is het belangrijkste weerfenomeen in Europa dinsdag. Dat veroorzaakt regen en onweer. Het lagedrukgebied trekt langzaam richting het noorden. Woensdag koerst de depressie naar Nederland en Duitsland.

Het meest zonnige weer is dinsdag te vinden in een brede strook van Luxemburg via de Vogezen en Duitsland naar de Alpen, Italië en Kroatië. Bij vrijwel windstil weer schijnt de zon daar vaak volop. In Italië wordt het 27 tot 33 graden, ten noorden van de Alpen is het wat minder warm. In Griekeland en op Kreta is de lucht instabiel. Dat betekent dat daar morgen een enkele onweersbui mogelijk is.

