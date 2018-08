Jos Brech wordt binnen enkele dagen uitgeleverd aan Nederland

In het kort Brech wordt verdacht van betrokkenheid bij dood Nicky Verstappen

Politie kwam Brech op het spoor tijdens grootschalig DNA-verwantschapsonderzoek

Brech werd zondagavond aangehouden in Spanje na tip

Verdachte wordt op korte termijn uitgeleverd aan Nederland

Brech werd maandag verhoord door een Spaanse onderzoeksrechter over onder meer zijn uitlevering aan Nederland. Duidelijk is dat Brech akkoord gaat met de versnelde procedure voor zijn uitlevering.

De 55-jarige verdachte uit Simpelveld werd zondagmiddag aangehouden in een afgelegen gebied op circa 50 kilometer van Barcelona.

Momenteel zit hij vast in een Spaanse cel. Verder is het momenteel onduidelijk wat Brech tijdens zijn verhoor in Spanje heeft gezegd. "We geven daar nooit informatie over", aldus een woordvoerder van de Catalaanse rechtbank.

De Telegraaf kreeg afgelopen zaterdag de tip binnen dat de verdachte zich in Spanje zou bevinden. Om het politieonderzoek niet te frustreren, moest de krant het nieuws enige tijd stilhouden.

Brech kwam in beeld als verdachte door DNA-onderzoek

Brech wordt verdacht van betrokkenheid bij de dood van de elfjarige Verstappen in 1998. De agenten kwamen hem op het spoor nadat familieleden hem eerder dit jaar als vermist opgaven. In het kader van het onderzoek naar zijn vermissing werden kledingstukken van de man onderzocht op DNA. Dat kwam overeen met het genetisch materiaal op de kleding van Verstappen.