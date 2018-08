Nog niet duidelijk wanneer Spanje Brech aan Nederland uitlevert

Dit laat het Openbaar Ministerie (OM) in Limburg maandag weten aan NU.nl. Brech kon zondagmiddag worden opgepakt na een tip van een Nederlander die, voordat bekend werd waar de man van verdacht werd, met hem had gesproken.

In totaal zijn na de bekendmaking van de identiteit van Brech, vorige week woensdag, 1.500 tips binnengekomen. "Hier zat de gouden tip tussen", aldus de politie tijdens een persconferentie maandag.

"De focus ligt nu op de verdachte zo snel mogelijk in Nederland krijgen", aldus de politie. Het informatienummer van de politie blijft geopend voor mensen die tips hebben over het verleden van de verdachte.

De Spaanse politie heeft maandag beelden verspreid van de aanhouding van Brech. Volgens de beschrijving bij de video heeft de man zich schuilgehouden op een berg.

Brech zit vast in Spaanse cel

Brech zit momenteel vast in een Spaanse cel in afwachting van zijn uitlevering. In een gesprek met NPO Radio 1 zegt misdaadverslaggever Peter R. de Vries dat Brech nog geen advocaat heeft.

Volgens de Spaanse krant La Vanguardia zal de 55-jarige Brech maandag worden voorgeleid. Zijn uitlevering zou de komende dagen al plaats kunnen vinden.

De Telegraaf kreeg afgelopen zaterdag de tip binnen dat de verdachte zich in Spanje zou bevinden. Om het politieonderzoek niet te frustreren, moest de krant het nieuws enige tijd stilhouden.

Verdachte werd na vondst Verstappen al staande gehouden

Brech wordt verdacht van betrokkenheid bij de dood van de elfjarige Verstappen in 1998. De agenten kwamen hem op het spoor nadat familieleden meededen aan het grootschalige DNA-verwantschapsonderzoek. Brech weigerde zelf deelname.

De man werd kort na de dood van de elfjarige jongen staande gehouden in de buurt van de vindplaats van het lichaam. Hij zei toen dat hij een nachtelijke fietstocht aan het maken was om brieven te bezorgen. Zijn naam bleef in het dossier staan, waardoor onderzoekers hem in 2018 weer op het spoor konden komen.

Brech zou in 1985 door de rechter twee jaar proeftijd opgelegd hebben gekregen vanwege ontucht met twee tienjarige jongens. Hij zou zijn daden hebben bekend tijdens een verhoor. De zaak werd echter door onbekende reden geseponeerd.

