Verdachte in zaak-Nicky Verstappen opgepakt in Spanje

In het kort Jos Brech wordt verdacht van betrokkenheid bij de dood van Nicky Verstappen (11)

Politie kwam Brech op het spoor tijdens DNA-verwantschapsonderzoek

Doorbraak in onderzoek woensdag bekendgemaakt, daarna meer dan duizend tips over Brech

Verdachte is zondagmiddag aangehouden bij Barcelona

Brech wordt op korte termijn overgeleverd aan Nederland

De 55-jarige man zit momenteel vast in een Spaanse cel. Hij wordt op korte termijn overgeleverd aan Nederland, meldt de politie. Volgens Peter R. de Vries, die de familie Verstappen bijstaat, was de aanhouding bij Barcelona.

De politie kwam de verdachte op het spoor na een tip van een getuige. Deze persoon gaf aan dat hij de man herkende aan de hand van de foto’s die afgelopen woensdag op de persconferentie zijn getoond en de mediaberichten van de afgelopen dagen.

Door goede en snelle samenwerking met de Spaanse politie kon de man zondagmiddag worden aangehouden, aldus de politie.

De Vries meldt op Twitter dat de nabestaanden zondagavond zijn ingelicht over de arrestatie. "Hulde voor het rechercheteam", schrijft hij. "Familie is enorm opgelucht, er valt 25.000 kilo van hen af."

Meer dan duizend tips over Brech

In de afgelopen dagen kwamen bij de politie meer dan duizend tips binnen over Brech, die in april door familieleden als vermist was opgegeven. De politie laat in een korte reactie weten erg dankbaar te zijn voor alle hulp.

Brech wordt verdacht van betrokkenheid de dood van de elfjarige Nicky in 1998. De politie kwam de man op het spoor tijdens een grootschalig DNA-verwantschapsonderzoek. Hij deed zelf niet mee aan het onderzoek, maar zijn familieleden wel.

De man werd kort na de dood van Nicky staande gehouden in de buurt van de vindplaats van het lichaam. Hij verklaarde toen bezig te zijn met een wandeling. Zijn naam bleef in het dossier staan, waardoor onderzoekers hem in 2018 weer op het spoor konden komen.

Brech zou in 1985 door de rechter twee jaar proeftijd opgelegd gekregen hebben vanwege ontucht met twee tienjarige jongens. Hij zou zijn daden hebben erkend. De zaak werd geseponeerd, waardoor het dossier in het archief van het Openbaar Ministerie na een aantal jaar mocht worden vernietigd.

Brech kan overleven in de natuur

De man uit Simpelveld was actief bij scoutingverenigingen en organiseerde natuurreizen in Europa. Hij kan zelf goed in de natuur overleven. Er werd al sinds juni naar hem gezocht.

Brech ging eind vorig jaar een wandeltocht maken in de Franse plaats Vogezen. Zijn familie had in februari voor het laatst contact met de man. De politie zegt aanwijzingen te hebben dat Brech voorbereidingen trof om gedurende lange tijd uit beeld te blijven.

