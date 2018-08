Bewoner Drimmelen vindt bloedspoor en broekriem in achtertuin

De politie meldt dat het er ook op leek dat iemand in een tuinstoel was gaan zitten. Agenten hebben nog niet kunnen vaststellen wat er gebeurd is of van wie het bloed afkomstig is.

Met een drone wil de politie uitzoeken of er in de omgeving van de tuin een persoon ligt of dat er andere sporen gevonden kunnen worden.

Getuigen wordt gevraagd zich te melden.

