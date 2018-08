Politie houdt Roemeense automobilist aan na gevaarlijke achtervolging

Tijdens de achtervolging vertoonde hij zeer gevaarlijk rijgedrag. Hij is zijn rijbewijs en auto kwijt.

Agenten zagen zaterdagmiddag tijdens een surveillance twee auto's staan op een pechhaven. Omdat er regelmatig (nep-)goud langs de weg wordt verkocht, gingen agenten surveilleren. Op datzelfde moment reed de verdachte met naast hem een man weg, waarna de achtervolging ontstond.

De bestuurder reed al zigzaggend over de provinciale weg om auto's in te halen. Daarbij reed hij soms spookrijdend over de verkeerde rijbaan, waardoor gevaarlijke situaties ontstonden.

Er ontstond een aanrijding met een ander voertuig en de auto kwam tot stilstand. De bijrijder raakte hierbij gewond en moest naar het ziekenhuis. De bestuurder van de andere auto kwam met de schrik vrij.

De verdachte verklaarde op het politiebureau dat hij niet het idee had dat hij gevaarlijk had gereden en zei spijt te hebben van zijn gedrag. Waarom hij ervandoor ging is niet duidelijk.