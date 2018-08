Weerbericht: Stevige buien, onweer en hagel

De stevige buien die ons land teisteren gaan ook vandaag gepaard met kans op onweer. De forse buien die langs de kustprovincies trekken, breiden zich langzaam uit over de rest van het land. Een groter gebied met buien zal verder landinwaarts trekken waarbij naast onweer ook hagel kan voorkomen.

De zon laat zich slechts af en toe zien, en dan vooral verder het binnenland in. De wind is matig tot vrij krachtig en waait uit het westen tot noordwesten.

Zondag zal het hemels water ook rijkelijk vloeien al krijgt de zon misschien iets meer de ruimte. De temperatuur blijft ongeveer hetzelfde met een maximum van 19 graden. Dit geldt ook voor maandag, al nemen de buien dan ietsje af.

Dat na regen zonneschijn komt, bewijst dinsdag met veel zon en een ouderwetse 22 graden. De dagen daarop blijft het wisselvallig (typisch Nederlands) zomerweer.

Komende 5 dagen Max Min Wind Maandag 19°C 14°C ZW 4 Dinsdag 22°C 12°C ZW 2 Woensdag 22°C 13°C W 2 Donderdag 20°C 15°C NW 3 Vrijdag 20°C 11°C W 3

Het weer op vakantie

Een groot lagedrukgebied boven Noord-Europa leidt in vrijwel heel Scandinavië, maar ook op de Britse Eilanden en in de Benelux tot flink wat buien. Sommige buien gaan gepaard met hagel en onweer.

Een front dat hoort bij het grote lagedrukgebied strekt zich uit vanaf de Baltische Staten tot over het oosten en zuiden van Frankrijk. Langs dit front vallen vooral in Polen, Tsjechië, de Alpenlanden en in de zuidelijke helft van Frankrijk diverse regen- en onweersbuien.

Rustiger weer is het in Spanje, Portugal en in Griekenland en Turkije. Daar schijnt vaker de zon en de temperatuur neemt tropische waarden aan die lokaal hoog in de 30 graden uitkomen.

In Italië is het vrijdag en zaterdag nog wel oppassen voor zware regen- en onweersbuien. Plaatselijk is er kans op zeer zware windstoten, forse hagel en veel regen in korte tijd. Vanaf zondag wordt het ook in die regio rustiger.

