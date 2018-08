Onweer veroorzaakt woningbranden in Zuid-Holland

In Waddinxveen sloeg de bliksem in in het dak van een rij woningen aan de Graanakker. De brand was tijdelijk uitslaand. Twee woningen liepen schade op. De brandweer voorkwam dat brand oversloeg naar een derde woning.

In Rhoon brak brand uit in een woning aan de Karel Appellaan na een blikseminslag. De brand op zolder kon snel worden geblust. In de woning waren geen mensen aanwezig, meldt de brandweer. Ook in Waddinxveen raakte niemand gewond.

Het KNMI heeft vanwege de overtrekkende onweersbuien code geel afgegeven in het westen van het land. De waarschuwing geldt tot in de vroege ochtend.

