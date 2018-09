'Jos B. kreeg in 1985 twee jaar proeftijd voor ontucht met twee jongens'

Uit het document blijkt dat B. in 1985 heeft erkend ontucht te hebben gepleegd met twee jongens van tien jaar. Zij namen deel aan een speurtocht in Wijnandsrade.

Nieuwsuur verkreeg het document van het Regionaal Historisch Centrum Limburg. Uit het stuk zou blijken dat er destijds sluitend bewijs was tegen B., maar dat het Openbaar Ministerie (OM) hem niet vervolgde als hij twee jaar lang niet in de fout zou gaan. Uiteindelijk is de zaak geseponeerd, wat er op zou wijzen dat hij tijdens de proeftijd niet opnieuw de fout is ingegaan.

Eerder deze week ging een krantenartikel van het Limburgs Dagblad uit 1985 rond. Daarin wordt melding gedaan van een zedenzaak. De politie stelde niet meer te kunnen achterhalen of dit bericht betrekking heeft op B.. De geseponeerde zaak is volgens de regelgeving uit de archieven verwijderd.

Vrijdagochtend meldde De Limburger dat B. naar aanleiding van deze zaak in de jaren tachtig is behandeld in een ggz-instelling. Hij zou dat in 2001 hebben verteld aan de politie. In dat jaar werd B. verhoord, omdat hij kort na de vondst van het lichaam van Nicky Verstappen in de buurt fietste en zijn gegevens werden genoteerd.

B. niet geregistreerd als zedendelinquent

Aangezien het OM de toen 22-jarige B. uiteindelijk niet vervolgde, stond B. niet als zedendelinquent geregistreerd toen het onderzoek naar de dood van Nicky Verstappen begon. In 2010 behoorde hij ook niet tot de 107 mensen die DNA moesten afgeven.

Het in Maastricht gevestigde archiefcentrum was vrijdagavond niet bereikbaar voor een toelichting. De Limburgse politie kon nog geen inhoudelijke reactie geven op het opduiken van het document. Het is nog onduidelijk of het onderzoeksteam er inmiddels ook over beschikt.

Honderden tips over verblijfplaats

Het OM en de politie maakten woensdag bekend dat de 55-jarige B. internationaal wordt gezocht voor betrokkenheid bij de dood van de elfjarige Verstappen in 1998. Er zijn honderden tips binnengekomen over zijn verblijfplaats.

De man uit Simpelveld was actief bij scoutingverenigingen en organiseerde natuurreizen in Europa. Hij kan zelf goed in de natuur overleven. B. deed zelf niet mee aan het DNA-verwantschapsonderzoek dat in 2017 van start ging, maar zijn familie liet wel DNA afnemen.

B. is in april door familieleden als vermist opgegeven. Dit was nadat hij eind vorig jaar besloot een wandeltocht te gaan maken door de Vogezen. In februari was er voor het laatst contact met de man. De politie gaat ervan uit dat B. nog in leven is en is een zoektocht gestart.

Nu Jos B., verdachte in de zaak-Nicky Verstappen, zondagavond 26 augustus is aangehouden in Spanje, is het voor ons niet langer van belang zijn volledige naam en foto op te nemen in onze berichtgeving.

Wil jij elke ochtend direct weten wat je 's nachts gemist hebt en wat er die dag gaat gebeuren? Abonneer je dan nu op onze Dit wordt het nieuws-nieuwsbrief!