Armeense Lili en Howick waarschijnlijk op korte termijn weg uit Nederland

Vrijdagochtend besloot de Raad van State (RvS) in een hoger beroep dat de asielaanvraag van de kinderen uit Amersfoort is afgewezen. Er lopen al jarenlang procedures over hun verblijf in Nederland.

"De kinderen hebben geen recht op een asielvergunning in Nederland. Zij kunnen deze alleen krijgen als zij moeten vrezen voor vervolging of voor ernstige schade door de autoriteiten in Armenië. Die vrees is er niet", aldus de RvS.

De DTV heeft vrijdag laten weten in te zetten op een zo spoedig mogelijke hereniging met de moeder, die vorig jaar al door Nederland is uitgezet. Volgens Scholtes zullen de kinderen met het vliegtuig naar de Armeense hoofdstad Jerevan gaan. Ze gaat er in ieder geval van uit dat ze nog de tijd krijgen om afscheid te nemen.

Moeder is volgens de advocaat erg emotioneel

Scholtes heeft vrijdagmiddag na de uitspraak nog niet met de kinderen gesproken, maar wel met de moeder. Volgens de advocaat is zij erg emotioneel. ''Het is een kromme situatie: zij mist haar kinderen heel erg, maar het probleem is dat ze machteloos is. Ze wil het beste voor hen, maar dat gaat niet'', aldus Scholtes.

De RvS had in deze zaak eerder dan gebruikelijk uitspraak gedaan, omdat de rechter voor de start van het schooljaar duidelijkheid wilde geven.

'Kinderen de dupe van volwassenen met meningsverschil'

Kinderombudsman Margrite Kalverboer vindt dat ''in alle rust en zorgvuldigheid'' moet worden bekeken wat nu het beste is voor Lili en Howick. Ze kan in haar positie niet inhoudelijk ingaan op uitspraken van de rechter.

Kalverboer stond vorig jaar niet achter het besluit om de moeder zonder haar kinderen het land uit te zetten. Lili en Howick zijn nu de dupe van volwassenen die het niet met elkaar eens zijn, vindt de ombudsman.

Volgens het Kinderrechtenverdrag moet niet alleen worden gekeken naar veiligheid, zorg en toegang tot onderwijs, maar ook naar de vraag of de volwassenen die voor het kind zorgen dat wel kunnen bieden of daartoe ondersteund worden.

De algemene insteek van de Kinderombudsman is dat kinderen die langer dan vijf jaar in Nederland zijn en dus hier zijn geworteld, in Nederland moeten kunnen blijven.

