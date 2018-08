Politie: 'Man reed gemeentehuis Bemmel in wegens privéomstandigheden'

De man had een schans klaargelegd en is daarna het gemeentehuis binnengereden, aldus de politie. Vervolgens brak er brand uit, waardoor de man omkwam. Hoe dat precies is gebeurd, wil de politie uit privacyoverwegingen niet vertellen. Eerder meldde de politie nog dat er in de auto twee gasflessen lagen en dat er een was ontploft.

In de buurt van de auto werd een afscheidsbrief gevonden. De politie wil evenmin zeggen wat er in de brief staat. Wat het motief van de man was en waarom de gemeente het doelwit was, is nooit helemaal duidelijk geworden.

''Het is wel duidelijk dat vooral privéomstandigheden de opmaat hebben gevormd voor deze daad", aldus de politie.

Pand is komende maanden niet te gebruiken

Twee uur voor het incident meldde een bekende van de man bij de hulpdiensten dat de man een een dreiging voor zichzelf of anderen kon vormen. ''Bij de melding bleek niet dat er een concrete dreiging was richting mensen of gebouwen, dus ook niet richting het gemeentehuis'', aldus de politie.

De politie startte naar eigen zeggen direct een zoekactie naar de man, die bij zorginstanties en de politie al bekend was. Op verschillende plekken werd naar de man uitgekeken, is er gepost en is geprobeerd hem te bereiken. ''Dat lukte niet'', aldus de politie. De zoekactie was nog bezig toen de melding over het gemeentehuis in Bemmel binnenkwam.

Door de actie is het gemeentehuis flink beschadigd. Zo zijn de publiekshal en ruimtes achter de balies verwoest. De verwachting is dat het hele pand de komende maanden niet te gebruiken is, omdat alles moet worden schoongemaakt of vervangen, meldde de gemeente eerder.

