Politie ontvangt ruim duizend tips over verdachte in zaak-Nicky Verstappen

Ook melden mensen dat ze denken Brech gezien te hebben, meldt de politie vrijdag. "Er komen nog steeds veel telefoontjes met tips binnen."

Het grootste deel van de tips, ongeveer negenhonderd, is binnengekomen via het speciale telefoonnummer dat de politie heeft ingesteld.

Het Openbaar Ministerie (OM) en de politie maakten eerder deze week bekend dat de 55-jarige Brech internationaal wordt gezocht voor betrokkenheid bij de dood van de elfjarige Verstappen in 1998.

Donderdagochtend dachten twee Nederlandse agenten, die op vakantie zijn in de Vogezen, dat ze Brech zagen. Na controle door de gendarmerie bleek het echter om een nietsvermoedende Belg te gaan die wel "enige gelijkenis" vertoonde met de verdachte.

Peter R. de Vries boos over 'DNA-lijst'

Brech, die afkomstig is uit Simpelveld (Limburg), was actief bij scoutingverenigingen en kan zelf ook goed in de natuur overleven. Hij deed zelf niet mee aan het DNA-verwantschapsonderzoek dat in 2017 van start ging, maar zijn familie liet wel DNA afnemen.

De man werd in 2008 van een lijst gehaald waarop namen stonden van mensen wiens DNA onderzocht moest worden. Peter R. de Vries, de misdaadjournalist die de familie Verstappen bijstaat, noemt deze beslissing door de politie ''onbegrijpelijk".

''Nu duidelijk is geworden dat Brech tijdens een politieverhoor in 2001 aangaf eerder ontucht te hebben gepleegd met jongens, had er direct een rood kruis achter zijn naam gezet moeten worden. Als dat was gebeurd, dan was Brech zeker een van de ongeveer 150 personen geweest bij wie DNA was afgenomen in 2008, het jaar waarin DNA-onderzoek mogelijk werd. Nu werd zijn naam om onduidelijke redenen juist van de lijst afgehaald."

De Vries en de familie Verstappen hebben de politie gevraagd hoe dit heeft kunnen gebeuren, maar hebben hierop nog geen antwoord gekregen.

Brech is in april als vermist opgegeven

De verdachte ging eind 2017 een wandeltocht maken door de Franse Vogezen. Zijn familie had in februari van dit jaar voor het laatst contact met hem. In april is hij als vermist opgegeven.

De misdaadverslaggever zegt informatie binnengekregen te hebben waaruit blijkt dat Brech op 27 april "onder een nickname nog heeft ingelogd op internet". "Dat maakt zijn laatste levensteken al weer een stuk recenter. Mooi. We komen dichterbij", aldus De Vries.

De misdaadjournalist heeft deze informatie, afkomstig van een tipgever, overgedragen aan de politie. ''Die kunnen hier nu iets mee gaan doen, bijvoorbeeld proberen te achterhalen waar hij heeft ingelogd."

De politie heeft een opsporingsbevel tegen Brech uitgevaardigd.

De politie heeft in deze zaak besloten de volledige naam van de verdachte vrij te geven. Hier is toestemming van de hoofdofficier van Justitie voor nodig. Die moet een afweging maken tussen de ernst van het delict en de privacy van de verdachte. NU.nl volgt in principe de 'initialenregel' (voornaam en eerste letter achternaam) als we schrijven over Nederlandse verdachten en daders. We kunnen echter besluiten de politie toch te volgen als het belang om ons publiek te informeren groot is en/of de verdachte internationaal wordt gezocht.

Wil jij elke ochtend direct weten wat je 's nachts gemist hebt en wat er die dag gaat gebeuren? Abonneer je dan nu op onze Dit wordt het nieuws-nieuwsbrief!